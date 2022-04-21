fbpx
اذاعة وتلفزيون

“زاوا” تطلق مسابقة صور الغروب

منذ دقيقة واحدة
أعلنت مؤسسة “علي زاوا” عن تنظيم النسخة الثانية من مسابقة التصوير الفوتوغرافي “الغروب” بالمراكز الثقافية بالبيضاء ومراكش وطنجة وفاس، التي تم إطلاقها منذ الأسبوع الأول من رمضان. وسيتم الإعلان عن النتائج في 16 ماي المقبل، ويتوجب على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة، أن يقوموا بالتقاط صورة توثق لحظة منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة