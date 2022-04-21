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“زاوا” تطلق مسابقة صور الغروب
أعلنت مؤسسة “علي زاوا” عن تنظيم النسخة الثانية من مسابقة التصوير الفوتوغرافي “الغروب” بالمراكز الثقافية بالبيضاء ومراكش وطنجة وفاس، التي تم إطلاقها منذ الأسبوع الأول من رمضان. وسيتم الإعلان عن النتائج في 16 ماي المقبل، ويتوجب على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة، أن يقوموا بالتقاط صورة توثق لحظة منأكمل القراءة »
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