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الصباح الفني

بلمير‭ ‬يصوران‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة

منذ 38 ثانية
عمر‭ ‬ورجاء‭ ‬بلمير‭ (‬خاص‭)‬
انتهى‭ ‬عمر‭ ‬بلمير‭ ‬وشقيقته‭ ‬رجاء،‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهد‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬يتوقع‭ ‬طرحها‭ ‬بعد‭ ‬رمضان‭.‬ وحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة،‭ ‬فإن‭ ‬الكليب‭ ‬عرف‭ ‬مشاركة‭ ‬بعض‭ ‬أصدقاء‭ ‬عمر‭ ‬ورجاء،‭ ‬منهم‭ ‬المؤثر‭ ‬رضى‭ ‬الوهابي،‭ ‬وشادية‭ ‬أرسلان‭ ‬وأسماء‭ ‬أخرى‭.‬ ولم‭ ‬يكشف‭ ‬الشقيقان‭ ‬التفاصيل‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الأغنية،‭ ‬إذ‭ ‬اكتفيا‭ ‬بنشر‭ ‬بعض‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬الكليب،‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية
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