الصباح الفني
بلمير يصوران أغنية جديدة
انتهى عمر بلمير وشقيقته رجاء، من تصوير مشاهد فيديو كليب أغنية جديدة، يتوقع طرحها بعد رمضان. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الكليب عرف مشاركة بعض أصدقاء عمر ورجاء، منهم المؤثر رضى الوهابي، وشادية أرسلان وأسماء أخرى. ولم يكشف الشقيقان التفاصيل التي تخص الأغنية، إذ اكتفيا بنشر بعض كواليس تصوير الكليب، علىأكمل القراءة »
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