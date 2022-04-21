الرياضة
شروط صارمة للمشاركة في عصبة الأبطال النسوية
اشترطت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم على الأندية النسوية الراغبة في المشاركة في المنافسات الجهوية والنهائية لعصبة الأبطال للموسم الرياضي الجاري، الالتزام بمجموعة من الشروط، قبل حصولها على ترخيص “كاف” للمشاركة في التصفيات والنهائيات. وأعلنت “كاف” أن الجامعات والاتحادات المحلية المنضوية تحت لوائها، ملزمة بأن تكون لديها بطولة نسوية منذ ثلاثأكمل القراءة »
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