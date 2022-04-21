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رمضان بطعم زمان

منذ 31 ثانية
وصفة التقشف لم تمنع المغاربة من الاستمتاع بلياليه “الشاخذة” والمتخشعة بعد سنتين من “الإقامة الإجبارية” لم تمنع وصفة التقشف، التي فرضتها الأزمة على الجميع، من استعادة ليالي رمضان زمان، بعد مرحلة قضى فيها المغاربة الشهر الكريم في الإقامة الإجبارية داخل البيوت وعانوا بسبب التشدد في التنقل والإجراءات الاحترازية والهلع الذيأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية
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