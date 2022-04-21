fbpx
الرياضة

سبـاحـان من خريبـكة بالبطولة الإفريقية

منذ 10 دقائق
تأهل الشقيقان أيمن نور الدين ويحيى نور الدين، المنتميان لأولمبيك خريبكة للسباحة، إلى البطولة الإفريقية المنطقة الأولى، التي تجرى بالدار البيضاء من 28 إلى 31 يوليوز القادم. وحسم أيمن ويحيى مشاركتهما رفقة المنتخب الوطني المغربي في البطولة الإفريقية، بعدما حسنا أرقامهما الشخصية في المنافسات الوطنية والقارية. وشارك أيمن نور الدينأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة