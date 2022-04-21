الرياضة
سبـاحـان من خريبـكة بالبطولة الإفريقية
تأهل الشقيقان أيمن نور الدين ويحيى نور الدين، المنتميان لأولمبيك خريبكة للسباحة، إلى البطولة الإفريقية المنطقة الأولى، التي تجرى بالدار البيضاء من 28 إلى 31 يوليوز القادم. وحسم أيمن ويحيى مشاركتهما رفقة المنتخب الوطني المغربي في البطولة الإفريقية، بعدما حسنا أرقامهما الشخصية في المنافسات الوطنية والقارية. وشارك أيمن نور الدينأكمل القراءة »
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