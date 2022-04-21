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وطنية

بنموسى يتوعد تجار الصفقات

منذ 35 ثانية
فجر الفريق الحركي بمجلس المستشارين ملف فضائح صفقات ملاعب القرب، التي تحتكرها شركات «باك صاحبي»، والمقربة من أصحاب القرار، فاضحا في حضرة شكيب بنموسى، الوزير الوصي على القطاع، العديد من الشبهات، التي طالت تفويت صفقاتها. وقال عبد الرحمان الإدريسي، عضو الفريق نفسه، وهو يسائل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،أكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية
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