الرياضة
رسالة رياضية: تنظيم
رغم مرور سنوات على إطلاق نظام الاحتراف في كرة القدم الوطنية، مازال تنظيم المباريات يتم بطرق فوضوية وحاطة بكرامة المشجع، وماسة بإنسانيته وسلامته، فأين الخلل؟ أولا، مازالت العصبة الاحترافية عاجزة عن وضع بروتوكول موحد لتنظيم المباريات، في شكل دفتر تحملات ملزم لأي فريق يحصل على رخص النادي المحترف، أو لنقلأكمل القراءة »
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