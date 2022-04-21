fbpx
الرياضة

رسالة رياضية: تنظيم

منذ 25 ثانية
عبد الإله المتقي
رغم مرور سنوات على إطلاق نظام الاحتراف في كرة القدم الوطنية، مازال تنظيم المباريات يتم بطرق فوضوية وحاطة بكرامة المشجع، وماسة بإنسانيته وسلامته، فأين الخلل؟ أولا، مازالت العصبة الاحترافية عاجزة عن وضع بروتوكول موحد لتنظيم المباريات، في شكل دفتر تحملات ملزم لأي فريق يحصل على رخص النادي المحترف، أو لنقلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 25 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة