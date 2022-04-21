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الصباح الفني

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منذ 42 ثانية
كلية‭ ‬للبيع‭ ‬على‭ ‬الأنترنيت أعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الفنزويلية،‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬إيقاف‭ ‬امرأة‭ ‬عرضت‭ ‬عبر‭ ‬الأنترنيت‭ ‬بيع‭ ‬كلية‭ “‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬15‭ ‬عاما‭” ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬نشرها‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الفنزويلي‭ ‬طارق‭ ‬وليام‭ ‬صعب‭ ‬أن‭ “‬مارييليس‭ ‬دل‭ ‬كارمن‭ ‬ييدرا‭ ‬أوقفت‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بورتوغيسا،‭ ‬بعدما‭ ‬عرضت‭ ‬خلافا‭ ‬للقانون‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭أكمل القراءة »


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