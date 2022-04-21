الصباح الفني
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كلية للبيع على الأنترنيت أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، الأحد الماضي، إيقاف امرأة عرضت عبر الأنترنيت بيع كلية “فتاة تبلغ 15 عاما” مقابل 20 ألف دولار. وجاء في تغريدة نشرها المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب أن “مارييليس دل كارمن ييدرا أوقفت في ولاية بورتوغيسا، بعدما عرضت خلافا للقانون عبر موقعأكمل القراءة »
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