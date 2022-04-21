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مجتمع

غلاء‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬يزيد‭ ‬عمر‭ “‬البراريك‭”‬

منذ 29 ثانية
حملات‭ ‬السلطة‭ ‬لم‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬العشوائي‭ ‬ ‭(‬أرشيف‭)‬
‮«‬تعليق‮»‬‭ ‬برنامج‭ ‬محاربة‭ ‬دور‭ ‬الصفيح‭ ‬وتشييد‭ ‬الطرق‭ ‬السيارة شهدت‭ ‬أسعار‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬والتجهيز،‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ارتفاعا‭ ‬مهولا،‭ ‬لتنضاف‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬بدورها‭ ‬زيادات‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬وانعكست‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المقاولات‭ ‬الوطنية،‭ ‬خاصة‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬لحساب‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭.‬ وعلمت‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬من‭ ‬مصادرها،‭أكمل القراءة »


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