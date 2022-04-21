مجتمع
غلاء مواد البناء يزيد عمر “البراريك”
«تعليق» برنامج محاربة دور الصفيح وتشييد الطرق السيارة شهدت أسعار مواد البناء والتجهيز، خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعا مهولا، لتنضاف إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي شهدت بدورها زيادات في الأسعار، وانعكست بشكل كبير على المقاولات الوطنية، خاصة المتوسطة والصغيرة التي تشغل لحساب الشركات الكبرى في قطاع البناء. وعلمت “الصباح”، من مصادرها،أكمل القراءة »
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