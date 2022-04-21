الرياضة
بونو يجدد لإشبيلية
أعلن إشبيلية الإسباني تجديد عقد الدولي المغربي ياسين بونو، إلى غاية 2025، بعدما بات حارسا أساسيا رفقته. وقال بونو في تصريح للموقع الرسمي للنادي، إنه اتخذ قراره بسرعة وسعيد بتجديد عقده، وإنه كان ينتظر بقاءه في الفريق. وبات بونو من أفضل حراس الدوري الإسباني، وكان أمر تجديده لإشبيلية مسألة وقت،أكمل القراءة »
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