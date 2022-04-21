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الرياضة

الحسوني مطلوب بالزمالك

منذ 24 ثانية
ذكرت وسائل إعلام مصرية، ومن بينها صحيفة «اليوم السابع»، أن مسؤولي الزمالك، وضعوا أيمن الحسوني، لاعب الوداد الرياضي، ضمن اهتماماتهم، من أجل تعويض الرحيل المرتقب لأشرف بنشرقي. ووصلت مفاوضات تجديد عقد بنشرقي للباب المسدود مع مسؤولي الزمالك، ما دفعهم إلى التفكير في بديل له، تزامنا مع تألق الحسوني بقميص الودادأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية
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