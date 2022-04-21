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وطنية

حرب‭ ‬مناصب‭ ‬بالتعليم‭ ‬العالي‭ ‬

منذ 31 ثانية
استعرت‭ ‬حرب‭ ‬المناصب‭ ‬العليا،‭ ‬بوزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار،‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬تسريب‭ ‬خبر،‭ ‬اتضح‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬بخصوص‭ ‬إعفاء‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬للوزارة،‭ ‬لتعويضه‭ ‬بشخصية‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الوزير‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬ميراوي‭.‬ ونفى‭ ‬ميراوي‭ ‬تهمة‭ ‬تعيين‭ ‬مقربين‭ ‬منه،‭ ‬أو‭ ‬منتمين‭ ‬إلى‭ ‬حزبه،‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬عليا،‭ ‬وتبادل‭ ‬المنافع‭ ‬بين‭أكمل القراءة »


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