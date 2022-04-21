وطنية
حرب مناصب بالتعليم العالي
استعرت حرب المناصب العليا، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعدما تم تسريب خبر، اتضح أنه غير صحيح، بخصوص إعفاء الكاتب العام للوزارة، لتعويضه بشخصية مقربة من حزب الوزير عبد اللطيف ميراوي. ونفى ميراوي تهمة تعيين مقربين منه، أو منتمين إلى حزبه، الأصالة والمعاصرة، في مناصب عليا، وتبادل المنافع بينأكمل القراءة »
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