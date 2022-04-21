الرياضة
إضراب ببني ملال
لم يتسلم لاعبو رجاء بني ملال مستحقاتهم المالية مارس الماضي، فضلا عن عدد من المنح، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق. وينتظر الفريق منحة المجلس الجهوي (300 مليون)، والتي تأخرت بسبب تعقد المساطر الإدارية، الأمر الذي ساهم في تفاقم مشاكل الفريق، الذي يمر حاليا بمرحلة صعبة انعكست سلباأكمل القراءة »
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