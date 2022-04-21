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الصباح الفني

قالوا

منذ 47 ثانية
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قوة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬عفوية‭ ‬اندفاعها،‭ ‬تهزنا‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأقل‭ ‬انتظارا‭”.‬ سعد كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬هدى‭ ‬سعد‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬إذا‭ ‬استطعت‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬المعوقات‭ ‬فهو‭ ‬غالبا‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مكان‭”.‬ الزعيمي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬أحلام‭ ‬الزعيمي‭أكمل القراءة »


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