الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “قوة المرأة في عفوية اندفاعها، تهزنا في اللحظات الأقل انتظارا”. سعد كتبت الفنانة هدى سعد على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “إذا استطعت العثور على طريق خال من المعوقات فهو غالبا لا يؤدي على أي مكان”. الزعيمي كتبت الممثلة أحلام الزعيميأكمل القراءة »
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