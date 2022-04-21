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صبري في “يوتيرن” تنتهي الفنانة عبير صبري من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل “يو تيرن” نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع عرضه على عدد من القنوات الفضائية. وتواصل عبير صبري تصوير مشاهدها الأخيرة في العمل، وفي الوقت نفسه تتابع ردود الأفعال حول شخصيتها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.أكمل القراءة »
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