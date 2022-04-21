fbpx
اذاعة وتلفزيون

مشاهير

منذ 44 ثانية
صبري في “يوتيرن” تنتهي الفنانة عبير صبري من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل “يو تيرن” نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع عرضه على عدد من القنوات الفضائية. وتواصل عبير صبري تصوير مشاهدها الأخيرة في العمل، وفي الوقت نفسه تتابع ردود الأفعال حول شخصيتها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 44 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة