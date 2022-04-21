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وطنية

407‭ ‬ملايين‭ ‬درهم‭ ‬استثمارات‭ ‬إشهارية

منذ 49 ثانية
‭ ‬انخفاض‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬حصة‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬بالسوق‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬والتلفزيون‭ ‬يستحوذ‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة سجلت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الإشهارية،‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬الجاري،‭ ‬زيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬الرقم‭ ‬الإجمالي‭ ‬لهذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬407‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬زائد‭ ‬9.1‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬مقارنة‭أكمل القراءة »


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