وطنية
407 ملايين درهم استثمارات إشهارية
انخفاض حاد في حصة الصحافة المكتوبة بالسوق في رمضان والتلفزيون يستحوذ على 60 في المائة سجلت الاستثمارات الإشهارية، في رمضان الجاري، زيادة طفيفة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ بلغ الرقم الإجمالي لهذه الاستثمارات ما يفوق 407 ملايين درهم، أي ما يعادل زائد 9.1 في المائة، مقارنةأكمل القراءة »
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