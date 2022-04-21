الرياضة
العيوض يتجاوز الإصابة
استأنف المدافع زكرياء العيوض تداريبه رفقة أولمبيك خريبكة، استعدادا لمباراة الديربي أمام سريع وادي زم، المقرر الأحد المقبل، بملعب الفوسفاط، لحساب بطولة القسم الأول. وغاب العيوض عن مجموعة من الحصص التدريبية، بسبب إصابة في الركبة، قبل عودته إلى المجموعة التي غابت طويلا عن المنافسة بسبب التوقف والتأجيل، وأصبح جاهزا لمباراةأكمل القراءة »
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