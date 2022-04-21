ملف الصباح
بيوت الله… أجر التراويح
«اليوم غادي نصليو عند الشيخ إيراوي فالألفة وغدا نتحركوا لمسجد الحسن الثاني باش نصليو ورا الشيخ القزابري والغد ليه ندوزو لجامع أناسي عند الشيخ العيون الكوشي…»، «وأخيرا لقينا راحتنا فبيت الله بعد عامين من الإغلاق”، «ماكين ما حسن من تدوز ليل رمضان فبيت الله… فضاء الراحة النفسية”… من بين العباراتأكمل القراءة »
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