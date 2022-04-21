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بيوت الله… أجر التراويح

منذ 39 ثانية
«اليوم غادي نصليو عند الشيخ إيراوي فالألفة وغدا نتحركوا لمسجد الحسن الثاني باش نصليو ورا الشيخ القزابري والغد ليه ندوزو لجامع أناسي عند الشيخ العيون الكوشي…»، «وأخيرا لقينا راحتنا فبيت الله بعد عامين من الإغلاق”، «ماكين ما حسن من تدوز ليل رمضان فبيت الله… فضاء الراحة النفسية”… من بين العباراتأكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية
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