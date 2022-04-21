الرياضة
الجامعة تخطف أزرقان من هولندا
سيكون حاضرا في معسكر الأولمبيين بعدما فضل اللعب للمغرب نجحت الجامعة في خطف موهبة مغربية جديدة من الاتحاد الهولندي لكرة القدم في الفترة الأخيرة، لتواصل استمالة لاعبين من أصول مغربية، عبر منقبيها الموجودين بأوربا. ضغوط هولندية رغم محاولة الهولنديين التأثير على اختيار اللعب للمنتخب الوطني، إلا أن مروان أزرقان، البالغأكمل القراءة »
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