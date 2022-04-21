وطنية
توحل 40 سدا يخنق بركة
رمي مياه الأمطار في البحر يزيد مخاوف العطش صيفا كلف تردي وضعية الموارد المائية 10 ملايير درهم، أي ألف مليار سنتيم، جراء تأخر الحكومة في حل مشاكل شح المياه، ورمي مياه السدود في البحر، وتبخرها، وتوحل السدود التي تتطلب الملايير لتنظيفها، في زمن تعاني فيه مدن العطش، وسينقطع الماء عنأكمل القراءة »
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