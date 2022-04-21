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وطنية

توحل‭ ‬40‭ ‬سدا‭ ‬يخنق‭ ‬بركة

منذ 37 ثانية
حقينة‭ ‬بعض‭ ‬السدود‭ ‬تكون‭ ‬خادعة‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬الأوحال.  ‭ ‬‭(‬أرشيف‭)‬
رمي‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬يزيد‭ ‬مخاوف‭ ‬العطش‭ ‬صيفا كلف‭ ‬تردي‭ ‬وضعية‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬10‭ ‬ملايير‭ ‬درهم،‭ ‬أي‭ ‬ألف‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم،‭ ‬جراء‭ ‬تأخر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬شح‭ ‬المياه،‭ ‬ورمي‭ ‬مياه‭ ‬السدود‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬وتبخرها،‭ ‬وتوحل‭ ‬السدود‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬الملايير‭ ‬لتنظيفها،‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬تعاني‭ ‬فيه‭ ‬مدن‭ ‬العطش،‭ ‬وسينقطع‭ ‬الماء‭ ‬عن‭أكمل القراءة »


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