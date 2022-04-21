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الرياضة

بنعلي يشرع في تدريب طنجة

منذ 20 ثانية
قاد أول حصة وأزمة بين اللاعبين والإدارة شرع بيدرو بنعلي في مهامه مدربا جديدا لاتحاد طنجة، أول أمس (الثلاثاء)، بحضور أعضاء من المكتب المسير. وعقد بنعلي اجتماعا مصغرا مع اللاعبين في مستودع الملابس، للتعرف عليهم، وتحسيسهم بدقة المرحلة، وما ينتظرهم من مجهودات للخروج من أزمة النتائج. وباستثناء المعد البدني رشيدأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية
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