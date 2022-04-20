أسواق
حيف ضريبي
< لم يؤثر الارتفاع الملحوظ لأسعار المحروقات على أرباب المركبات، فقط، بل شمل، أيضا، قطاع محطات الوقود، التي تأزمت وضعيتها بشكل كبير، بفعل هذه الزيادات، وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب الحكومة بضرورة التدخل لتخفيف وطأة التقلبات التي تعرفها الأسعار، كما راسلت الوزيرة الوصية على القطاع، منأكمل القراءة »
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