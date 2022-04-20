الرياضة
شيبا يهزم الزمامرة بالنزاعات
اللجنة حكمت على الفريق بأداء 94 مليونا حكمت اللجنة المركزية للاستئناف على نهضة الزمامرة بأداء 94 مليونا لفائدة المدرب السابق سعيد شيبا. وجاء في منطوق الحكم أن نهضة الزمامرة مطالب بأداء 47 مليونا محكوما بها لدى اللجنة المركزية للاستئناف، و24 مليونا محكوما بها أمام غرفة التحكيم الرياضي بالرباط، مقابل المدةأكمل القراءة »
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