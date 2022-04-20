الصباح الفني
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أغلى بطيخ في العالم يعد بطيخ “دينسوك” الياباني النادر، الأغلى في العالم، إذ يمكن أن يبلغ ثمن الواحدة 6 آلاف دولار، لكن متوسط السعر بين 188 و283 دولارا. ويزرع هذا النوع من البطيخ في جزيرة هوكايدو الشمالية فقط، ويتميز بحلاوته الشديدة المختلفة عن باقي أنواع هذه الفاكهة، كما أنه يأتيأكمل القراءة »
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