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الصباح الفني

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منذ ساعتين
أغلى‭ ‬بطيخ‭ ‬في‭ ‬العالم يعد‭ ‬بطيخ‭ “‬دينسوك‭” ‬الياباني‭ ‬النادر،‭ ‬الأغلى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬ثمن‭ ‬الواحدة‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬دولار،‭ ‬لكن‭ ‬متوسط‭ ‬السعر‭ ‬بين‭ ‬188‭ ‬و283‭ ‬دولارا‭. ‬ويزرع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البطيخ‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬هوكايدو‭ ‬الشمالية‭ ‬فقط،‭ ‬ويتميز‭ ‬بحلاوته‭ ‬الشديدة‭ ‬المختلفة‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬أنواع‭ ‬هذه‭ ‬الفاكهة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭أكمل القراءة »


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