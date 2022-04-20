الرياضة
بطولة الهواة تنتهي في 8 ماي
تيزنيت يصعد إلى القسم الوطني كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة أن الموسم الجاري سينتهي في الثامن من ماي المقبل. وبناء على إفادة مصدر حضر الاجتماع الذي عقدته العصبة، مساء أول (الاثنين)، فإن مكتبها اتخذ مجموعة من القرارات، في مقدمتها إنهاء بطولة القسم الوطني هواة في الثامن من الشهر المقبل.أكمل القراءة »
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