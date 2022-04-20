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الرياضة

ديربي بنكرير والكوكب دون جمهور

منذ ساعتين
مخاوف من الشغب ووضعية الفريق المراكشي وراء القرار تقرر إجراء المباراة التي ستجمع شباب بنكرير لكرة القدم، بضيفه الكوكب المراكشي، بعد غد (الجمعة)، لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الثاني للنخبة، دون جمهور.  وأفاد مصدر مطلع أن القرار اتخذ لدواع أمنية وتنظيمية، وفق ما جرى تداوله خلال الاجتماع الأمني الذيأكمل القراءة »


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