وطنية
السيجارة الإلكترونية تحرج وزراء
أصبحت السجائر الإلكترونية، متوفرة في المحلات والأسواق، بشكل ملفت للنظر، وتباع للقاصرين والتلاميذ بشكل واسع، إلى درجة أصبح محيط المدارس يعج بمراهقين، ينفثون دخانا كثيفا من هذه الأنواع والأشكال المختلفة من السجائر الإلكترونية، التي أصبحت متاحة بشكل غير مسبوق. وما تزال سوق السجائر الإلكترونية في المغرب عشوائية، إذ أن هناكأكمل القراءة »
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