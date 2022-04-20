fbpx
وطنية

السيجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تحرج‭ ‬وزراء‭ ‬

منذ 18 ثانية
أصبحت‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬متوفرة‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬والأسواق،‭ ‬بشكل‭ ‬ملفت‭ ‬للنظر،‭ ‬وتباع‭ ‬للقاصرين‭ ‬والتلاميذ‭ ‬بشكل‭ ‬واسع،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أصبح‭ ‬محيط‭ ‬المدارس‭ ‬يعج‭ ‬بمراهقين،‭ ‬ينفثون‭ ‬دخانا‭ ‬كثيفا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬والأشكال‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬متاحة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬ وما‭ ‬تزال‭ ‬سوق‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬عشوائية،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬هناك‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة