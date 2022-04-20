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وطنية

صكوك غفران لمقاولات الصفقات العمومية

منذ ساعتين
ثمانية إجراءات لمنع الجزاءات المتخذة في حقها بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية اتخذت الحكومة ثمانية إجراءات لفائدة المقاولات، التي تنجز صفقات عمومية، وتواجه صعوبات، بسبب ارتفاع الأسعار وكلفة النقل الدولي للبضائع وندرة المواد الأولية، التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة. وجعل هذا الوضع بعض المقاولات المتعاقدة في إطار صفقاتأكمل القراءة »


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