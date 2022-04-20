أسواق
المحروقات… الإصلاح المعلق
تأخر في إصدار نصوص تنظيمية وغياب شروط المنافسة في سوق برقم معاملات بالملايير أعادت الزيادات الملحوظة التي عرفتها أسعار المحروقات في الأسابيع الأخيرة، الجدال من جديد حول الأسباب، التي تقف وراءها والأطراف المتدخلة والمتحكمة في خيوط السوق والجهات المستفيدة من الوضع القائم. وتوجه اتهامات لشركات التوزيع باستغلال الظرفية وعدم تطبيقأكمل القراءة »
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