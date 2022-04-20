الرياضة
النهيري ومذكور جاهزان لموقعة الأهلي
الرجاء يسعى لاستعادة العرجون ويطرح 45 ألف تذكرة بات محمد النهيري وعبد الإله مذكور، جاهزين لمباراة فريقهما الرجاء الرياضي والأهلي، الجمعة المقبل، لحساب إياب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا. والتحق النهيري ومذكور بتداريب الرجاء، إذ شفي الأول من الإصابة، فيما أثبتت الفحوصات التي خضع لها الثاني أن الإصابة التي تعرضأكمل القراءة »
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