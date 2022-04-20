fbpx
الرياضة

بنعلي يقسم مكتب طنجة

منذ 46 ثانية
تنازل عن نزاعه السابق مع الفريق قبل التعاقد معه أعلن المكتب المديري لاتحاد طنجة تعاقده مع المدرب بيدرو بنعلي، لتدريب الفريق إلى نهاية الموسم. وأكدت مصادر متطابقة أن التعاقد مع بنعلي، لم يحظ بالإجماع من قبل أعضاء المكتب، وهذا ما أكده الارتباك الذي ساد عملية صياغة بلاغ الانفصال عن ميغيلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 46 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة