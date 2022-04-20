الرياضة
بنعلي يقسم مكتب طنجة
تنازل عن نزاعه السابق مع الفريق قبل التعاقد معه أعلن المكتب المديري لاتحاد طنجة تعاقده مع المدرب بيدرو بنعلي، لتدريب الفريق إلى نهاية الموسم. وأكدت مصادر متطابقة أن التعاقد مع بنعلي، لم يحظ بالإجماع من قبل أعضاء المكتب، وهذا ما أكده الارتباك الذي ساد عملية صياغة بلاغ الانفصال عن ميغيلأكمل القراءة »
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