الرياضة
اعتزال بوصوفة… الخروج من الباب الكبير
اعتزل الكرة بعد مسيرة ناجحة بأوربا والخليج وتوج بلقب أفضل لاعب ببلجيكا ثلاث مرات ودع امبارك بوصوفة، الدولي المغربي السابق، ملاعب الكرة بصفة نهائية، بعدما اعتزل اللعب، على هامش مباراة الأساطير، التي أقيمت في بلجيكا لتوديع زميله السابق أوليفيي ديشخت. انتهاء الرغبة أعلن بوصوفة اعتزاله رسميا في تصريحات صحافية، بقولهأكمل القراءة »
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