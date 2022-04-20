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الصباح الفني

‭”‬يوتوب‭” ‬يصدم‭ ‬الشاب‭ ‬خالد

منذ ساعتين
صدمت‭ ‬إدارة‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬الشاب‭ ‬خالد‭ ‬والنجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬منير،‭ ‬وحذفت‭ ‬أغنيتهما‭ ‬الجديدة،‭ ‬بعد‭ ‬شكاية‭ ‬توصلت‭ ‬بها‭.‬ ووجهت‭ ‬اتهامات‭ ‬مباشرة‭ ‬للشاب‭ ‬خالد‭ ‬ومنير‭ ‬بسرقة‭ ‬لحن‭ ‬أغنيتهما،‭ ‬وهي‭ ‬التهمة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬إليهما‭ ‬الملحن‭ ‬محمد‭ ‬رحيم،‭ ‬وتقدم‭ ‬بشكاية‭ ‬رسمية‭ ‬ضدهما‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ “‬يوتوب‭”.‬ وقال‭ ‬رحيم‭ ‬في‭ ‬شكايته‭ ‬إن‭ ‬لحن‭ ‬أغنية‭ ‬الشاب‭ ‬خالد‭أكمل القراءة »


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