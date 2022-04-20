الصباح الفني
”يوتوب” يصدم الشاب خالد
صدمت إدارة موقع “يوتوب”، الشاب خالد والنجم المصري محمد منير، وحذفت أغنيتهما الجديدة، بعد شكاية توصلت بها. ووجهت اتهامات مباشرة للشاب خالد ومنير بسرقة لحن أغنيتهما، وهي التهمة التي وجهها إليهما الملحن محمد رحيم، وتقدم بشكاية رسمية ضدهما لدى إدارة “يوتوب”. وقال رحيم في شكايته إن لحن أغنية الشاب خالدأكمل القراءة »
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