الرياضة
لمرابط: واجهنا تحكيما جائرا أمام “ليزمو”
احتج توفيق لمرابط، مدرب اتحاد الخميسات، على تحكيم عمر الشداد، من عصبة البيضاء، الذي أدار مباراة اتحاد وجدة، نهاية الأسبوع الماضي لحساب الجولة 25 من بطولة القسم الثاني، وانتهت بفوز الوجديين بثلاثة أهداف لصفر. وفي تصريح خص به «الصباح»، اعتبر لمرابط أن جل تدخلات الشداد خاطئة، وأثرت على السير العاديأكمل القراءة »
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