أسواق
خدمة جديدة لتحويل الأموال
في سابقة من نوعها على الصعيد الوطني، أطلقت “البريد بنك” و”بريد كاش” و”درهم إكسبريس”، خدمة جديدة لتحويل الأموال دوليا عبر قناتي الخدمات البنكية الهاتفية “بريد بنك موبيل” و”بريد باي”، التابعة ل”بريد كاش”. ويأتي إطلاق هذه الخدمة، لتعزيز 10 سنوات من الشراكة بين المؤسسات الثلاث تم خلالها تطوير خبرة مشتركة لوضعأكمل القراءة »
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