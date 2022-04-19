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أسواق

خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬لتحويل‭ ‬الأموال

منذ 39 ثانية
في‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬أطلقت‭ “‬البريد‭ ‬بنك‭” ‬و‭”‬بريد‭ ‬كاش‭” ‬و‭”‬درهم‭ ‬إكسبريس‭”‬،‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬لتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬دوليا‭ ‬عبر‭ ‬قناتي‭ ‬الخدمات‭ ‬البنكية‭ ‬الهاتفية‭ “‬بريد‭ ‬بنك‭ ‬موبيل‭” ‬و‭”‬بريد‭ ‬باي‭”‬،‭ ‬التابعة‭ ‬ل‭”‬بريد‭ ‬كاش‭”.‬ ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الثلاث‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬تطوير‭ ‬خبرة‭ ‬مشتركة‭ ‬لوضع‭أكمل القراءة »


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