الرياضة
إبينغي: لا أخشى الإقالة
قال إن الهزيمة أمام تسعة لاعبين لا تصدق عبر الكونغولي فلوران إبينغي، مدرب نهضة بركان، عن عدم رضاه عن هزيمة فريقه أمام المصري البورسعيدي، بهدفين لواحد أول أمس (الأحد). وقال ايبينغي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، إن الهزيمة أمام فريق أكمل المباراة بتسعة لاعبين شيء لا يصدق. وأضاف “لاأكمل القراءة »
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