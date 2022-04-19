الرياضة
هجوم إلكتروني يضرب “الليغا”
تعرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم لهجوم إلكتروني، راح ضحيته الرئيس لويس روبياليس. وذكر الاتحاد في بلاغ أن أندرو كامبس الكاتب العام، تعرض بدوره لسرقة بياناته، بما فيها محادثات صوتية، وأنه تم إبلاغ الأمن لفتح تحقيق في الواقعة. وأضاف بيان الاتحاد، “من المحتمل أن تكون هذه البيانات الشخصية، التي تم الحصولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا