أسواق
خيارات دفع مريحة “من “طيران الإمارات
أعلنت “طيران الإمارات” عن توفير خيارات دفع سهلة ومريحة للمسافرين عبر خطوطها، مما يتيح للمسافرين تجربة أفضل لاستخدام الموقع الشبكي والتطبيق المحمول في الوقت الفعلي. وأصبح اليوم بإمكان زبناء الشركة في المغرب، استخدام بطاقات الائتمان والخصم المحلية “فيزا” و”ماستر كارد” الصادرة من جميع البنوك المحلية في المغرب من أجلأكمل القراءة »
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