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أسواق

خيارات‭ ‬دفع‭ ‬مريحة ‭ “‬من‭ “‬طيران‭ ‬الإمارات

منذ 35 ثانية
أعلنت‭ “‬طيران‭ ‬الإمارات‭” ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬دفع‭ ‬سهلة‭ ‬ومريحة‭ ‬للمسافرين‭ ‬عبر‭ ‬خطوطها،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمسافرين‭ ‬تجربة‭ ‬أفضل‭ ‬لاستخدام‭ ‬الموقع‭ ‬الشبكي‭ ‬والتطبيق‭ ‬المحمول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭.  ‬ وأصبح‭ ‬اليوم‭ ‬بإمكان‭ ‬زبناء‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬والخصم‭ ‬المحلية‭ “‬فيزا‭” ‬و‭”‬ماستر‭ ‬كارد‭” ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭أكمل القراءة »


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