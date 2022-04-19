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الصباح الفني

رمزي‭ ‬يعرض‭ “‬لا‭ ‬تروب‭” ‬بالرباط

منذ 31 ثانية
يضرب‭ ‬الفكاهي‭ ‬أسامة‭ ‬رمزي‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهور‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬يوم‭ ‬خامس‭ ‬وعشرين‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬لمتابعة‭ ‬العرض‭ ‬الكوميدي‭ ‬بعنوان‭ “‬لا‭ ‬تروب‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفكاهة‭.‬ ويعرض‭ ‬أسامة‭ ‬رمزي‭ “‬لا‭ ‬تروب‭” ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنانين‭ ‬الكوميديين‭ ‬إيكو‭ ‬وهيثم‭ ‬مفتاح‭ ‬وزهير‭ ‬زائر‭ ‬وسيف‭ ‬الدين‭ ‬ستيف‭ ‬وعمر‭أكمل القراءة »


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