الصباح الفني
رمزي يعرض “لا تروب” بالرباط
يضرب الفكاهي أسامة رمزي موعدا لجمهور المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يوم خامس وعشرين أبريل الجاري لمتابعة العرض الكوميدي بعنوان “لا تروب”، الذي يشارك فيه ثلة من ألمع الأسماء في مجال الفكاهة. ويعرض أسامة رمزي “لا تروب” إلى جانب الفنانين الكوميديين إيكو وهيثم مفتاح وزهير زائر وسيف الدين ستيف وعمرأكمل القراءة »
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