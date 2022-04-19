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أسواق

مارشي‭ ‬سنطرال‭… ‬الاستثناء

منذ 48 ثانية
الطلب‭ ‬على‭ ‬السمك‭ ‬يرتفع‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام‭(‬أرشيف‭)‬
أثمنته‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الأسواق‭ ‬لخصوصية‭ ‬زبنائه ‭”‬مارشي‭ ‬سنطرال‭”‬،‭ ‬ليس‭ ‬كباقي‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬البيضاء،‭ ‬فهو‭ ‬ذو‭ ‬طبيعة‭ ‬خاصة،‭ ‬وله‭ ‬امتداد‭ ‬تاريخي‭ ‬لعقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬ورغم‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬يقع،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬حارب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء،‭ ‬هذا‭ ‬الاستثناء‭ ‬ينطبق‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬الخضر‭ ‬والفواكه‭ ‬والأسماك‭ ‬المعروضة‭ ‬للبيع‭أكمل القراءة »


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