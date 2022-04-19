أسواق
مارشي سنطرال… الاستثناء
أثمنته مختلفة عن باقي الأسواق لخصوصية زبنائه ”مارشي سنطرال”، ليس كباقي الأسواق في البيضاء، فهو ذو طبيعة خاصة، وله امتداد تاريخي لعقود من الزمن. ورغم التغييرات التي طرأت على وسط المدينة حيث يقع، إلا أنه حارب من أجل البقاء، هذا الاستثناء ينطبق حتى على أسعار الخضر والفواكه والأسماك المعروضة للبيعأكمل القراءة »
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