أسواق
كينغ كوكيز” يصل الفضاء”
أرسلت “إكسيلو”، علامة البسكويت التابعة لمجموعة “أنوار إنفيست”، المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، منتوجها “كينغ كوكيز” إلى الفضاء، بعد أن كسب قلوب المغاربة واحتل الرتبة الأولى باعتباره “الكوكيز” الأكثر مبيعا في المغرب منذ إطلاقه في السوق في 2020. وصعد “كينغ كوكيز” إلى الفضاء في مركبة مجهزة خصيصا لذلك، معلنا بذلكأكمل القراءة »
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