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أسواق

كينغ‭ ‬كوكيز‭” ‬يصل‭ ‬الفضاء‭”‬

منذ 56 ثانية
أرسلت‭ “‬إكسيلو‭”‬،‭ ‬علامة‭ ‬البسكويت‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ “‬أنوار‭ ‬إنفيست‭”‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية،‭ ‬منتوجها‭ “‬كينغ‭ ‬كوكيز‭” ‬إلى‭ ‬الفضاء،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسب‭ ‬قلوب‭ ‬المغاربة‭ ‬واحتل‭ ‬الرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬باعتباره‭ “‬الكوكيز‭” ‬الأكثر‭ ‬مبيعا‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬وصعد‭ “‬كينغ‭ ‬كوكيز‭” ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬مركبة‭ ‬مجهزة‭ ‬خصيصا‭ ‬لذلك،‭ ‬معلنا‭ ‬بذلك‭أكمل القراءة »


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