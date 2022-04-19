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الصباح الفني

فنانون‭ ‬ورياضيون‭ ‬خلف‭ ‬أسوار‭ “‬عين‭ ‬علي‭ ‬مومن‭”‬

منذ 29 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ (‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬
نشاط‭ ‬تضامني‭ ‬لفائدة‭ ‬نزلاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬السجنية‭ ‬بسطات‭ ‬ حل‭ ‬فنانون‭ ‬ورياضيون‭ ‬وإعلاميون،‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬لماضي،‭ ‬ضيوفا‭ ‬على‭ ‬نزلاء‭ ‬السجن‭ ‬الفلاحي‭ ‬عين‭ ‬علي‭ ‬مومن‭ ‬ضمن‭ ‬حفل‭ ‬تضامني‭ ‬لمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬ وحرص‭ ‬المشاهير‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬التضامنية‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬النهضة‭ ‬الرياضية‭ ‬السطاتية‭ ‬فرع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬السجن‭أكمل القراءة »


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