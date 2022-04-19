الصباح الفني
فنانون ورياضيون خلف أسوار “عين علي مومن”
نشاط تضامني لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية بسطات حل فنانون ورياضيون وإعلاميون، مساء الجمعة لماضي، ضيوفا على نزلاء السجن الفلاحي عين علي مومن ضمن حفل تضامني لمناسبة شهر رمضان. وحرص المشاهير الذين حضروا هذه المناسبة التضامنية المنظمة من قبل جمعية النهضة الرياضية السطاتية فرع كرة القدم بشراكة مع إدارة السجنأكمل القراءة »
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