الرياضة
غضب ببركان بعد الهزيمة بمصر
الجمهور هاجم اللاعبين والمدرب واجتماع عاجل للمكتب المسير صب جمهور نهضة بركان جام غضبه على لاعبي الفريق والمدرب فلورون إيبينغي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي بهدفين لواحد، أول أمس (الأحد)، بملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية. وعرفت المباراة طرد لاعبين منأكمل القراءة »
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