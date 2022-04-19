الرياضة
كأس العرب بعد المونديال
6 ملايين دولار للفائز باللقب واجتماع مرتقب مع إنفانتينو قرر الاتحاد العربي لكرة القدم استمرار مسابقة كأس العرب للمنتخبات، للموسم الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير التي حظيت به النسخة الماضية بتتويج المنتحب الجزائري، بطلا على حساب نظيره التونسي. وشكلت النسخة الأخيرة «بروفا» تحضيرية للجنة المنظمة في قطر من أجلأكمل القراءة »
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