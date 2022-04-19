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الصباح الفني

قالوا

منذ 41 ثانية
فوضيل ‭ ‬كتب‭ ‬المغني‭ ‬فوضيل‭ ‬ستوري‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬هناك‭ ‬قاض‭ ‬يسمى‭ “‬الوقت‭”‬،‭ ‬يضع‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مكانه‭”.‬ الفاسي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬مقولة‭ ‬لشارلي‭ ‬شابلن‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بأي‭ ‬شيء،‭ ‬المعاناة‭ ‬والألم‭ ‬أسبابها‭ ‬التعلق،‭ ‬التعلق‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الموت‭”.‬ الزياني كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬فدوى‭أكمل القراءة »


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