الصباح الفني
قالوا
فوضيل كتب المغني فوضيل ستوري على “إنستغرام”، جاء فيه “هناك قاض يسمى “الوقت”، يضع كل شخص في مكانه”. الفاسي كتبت الفنانة فرح الفاسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقولة لشارلي شابلن جاء فيها “لا تتعلق بأي شيء، المعاناة والألم أسبابها التعلق، التعلق جزء من الموت”. الزياني كتبت الشاعرة فدوىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا