fbpx
الرياضة

عبوب يعيد السوالم إلى سكة الانتصارات

منذ دقيقة واحدة
قاد فريقه إلى الفوز على الدفاع الجديدي في أول ظهور قاد المدرب الجديد زكرياء عبوب، شباب السوالم، لتحقيق أول فوز في مرحلة الإياب، أمام الدفاع الحسني الجديدي، بهدفين لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 21 من بطولة القسم الأول. وكسر عبوب الاستعصاء الذيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة