الرياضة
عبوب يعيد السوالم إلى سكة الانتصارات
قاد فريقه إلى الفوز على الدفاع الجديدي في أول ظهور قاد المدرب الجديد زكرياء عبوب، شباب السوالم، لتحقيق أول فوز في مرحلة الإياب، أمام الدفاع الحسني الجديدي، بهدفين لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 21 من بطولة القسم الأول. وكسر عبوب الاستعصاء الذيأكمل القراءة »
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