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الرياضة

هروب لاعب يستنفر الرجاء

منذ 25 ثانية
المورابيط يعود للتداريب بعد مروره من اللجنة التأديبية عبر يوسف غرب عن غضبه على مسؤولي الرجاء الرياضي، بسبب تجاهله، منذ عودته من الإعارة من نادي رايون سبور الرواندي، قبل أشهر، واختار مقاطعة التداريب. وعلمت «الصباح» أن اللاعب غادر إلى إسبانيا، بعدما تم تجاهله، إذ كان يمني النفس في الانضمام إلىأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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