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منذ 38 ثانية
‭”‬العربية‭”‬ أعلنت‭ “‬العربية‭ ‬المغرب‭”‬،‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الاقتصادي‭ ‬منخفض‭ ‬التكلفة،‭ ‬عن‭ ‬إضافة‭ ‬وجهة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬بتسيير‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الناظور‭ ‬إلى‭ ‬مدريد،‮ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬23‮ ‬يونيو المقبل‭. ‬ويمكن‭ ‬لزبائن‭ ‬الشركة‭ ‬حجز‭ ‬رحلاتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الوجهات،‭ ‬إما‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بمركز‭ ‬النداء،‭ ‬أو‭ ‬لدى‭ ‬وكالات‭ ‬الأسفار‭ ‬المعتمدة‭.‬أكمل القراءة »


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