أسواق
أخبار
”العربية” أعلنت “العربية المغرب”، شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة انطلاقا من الناظور إلى مدريد، ابتداء من 23 يونيو المقبل. ويمكن لزبائن الشركة حجز رحلاتهم المباشرة إلى هذه الوجهات، إما عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق الاتصال بمركز النداء، أو لدى وكالات الأسفار المعتمدة.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا