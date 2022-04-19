الرياضة
الفقيه بن صالح يشعل المنافسة في الهواة
أشعل اتحاد الفقيه بن صالح، الصراع في مقدمة الترتيب، من أجل حسم بطاقة الصعود إلى القسم الأول هواة، عقب فوزه السبت الماضي، في الديربي المحلي، على اتحاد أبي الجعد، بهدف لصفر، بالملعب الشرفي ببني ملال، لحساب الدورة 27 من القسم الثاني هواة شطر الجنوب. وسجل اتحاد الفقيه بن صالح، الهدفأكمل القراءة »
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