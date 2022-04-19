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أسواق

كازا‭ ‬خوسي‭” ‬تقترح‭ ‬فطورا‭  ‬بـ‭ ‬420‭ ‬درهما‭”‬

منذ 39 ثانية
يخصص‭ ‬مطعم‭ “‬كازا‭ ‬خوسي‭” ‬ببوسكورة،‭ ‬خلال‭ ‬رمضان،‭ ‬وجبات‭ ‬إفطار‭ ‬متنوعة،‭  ‬على‭ ‬شكل‭ “‬بوفي‭”‬،‭ ‬تقدم‭ ‬بأجواء‭ ‬ساهرة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق،‭ ‬ومنظر‭ ‬جميل‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ “‬الغولف‭”.‬ ويقترح‭ ‬المطعم‭ ‬على‭ ‬زواره‭ ‬اختصاصات‭ ‬متنوعة‭ ‬بهدف‭ ‬استكشاف‭ ‬مختلف‭ ‬مذاقات‭ ‬العالم،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ “‬الشيف‭” ‬سيامي،‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مطاعم‭ ‬حول‭أكمل القراءة »


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