أسواق
كازا خوسي” تقترح فطورا بـ 420 درهما”
يخصص مطعم “كازا خوسي” ببوسكورة، خلال رمضان، وجبات إفطار متنوعة، على شكل “بوفي”، تقدم بأجواء ساهرة في الهواء الطلق، ومنظر جميل يطل على ملعب “الغولف”. ويقترح المطعم على زواره اختصاصات متنوعة بهدف استكشاف مختلف مذاقات العالم، خاصة بعد انضمام “الشيف” سيامي، الذي نجح في افتتاح أكثر من عشرة مطاعم حولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا